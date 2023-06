Milan, Ibrahimovic potrebbe tornare da dirigente

La decisione potrebbe arrivare dopo l'estate

06-06-2023 08:33

Il Corriere dello Sport odierno riferisce del futuro di Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi con un colpo da maestro due sere orsono. “Essere allenatore o direttore è una grande responsabilità. Quando sei calciatore hai più possibilità di essere te stesso, da allenatore sei più limitato. Non posso venire in Ferrari da allenatore, o forse Ibra può”, ha riferito l’ex attaccante in conferenza stampa. Qualcuno ipotizza un ritorno in rossonero da dirigente: “L’idea di Zlatan è prendersi del tempo per decidere, forse l’estate, e poi potrebbe tornare sotto altre vesti” scrive il quotidiano.