Calcio, Ibrahimovic annuncia il ritiro: "Da domani sono un uomo libero"

"Carriera lunga, sono orgoglioso. Ora nuovo capitolo della mia vita"

05-06-2023 13:45

“Da domani sono un uomo libero da questo mondo: è stata una carriera lunga e sono orgoglioso e felice. Oggi è l’ultima giornata come professionista e voglio ringraziare il Milan, ma anche le mie precedenti squadre. Chi è stato importante per me, nella mia carriera, lo sa. Ora arriva il prossimo capitolo della mia vita”. Così Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa a San Siro al termine di Milan-Verona, ultima partita in rossonero e da calciatore professionista.