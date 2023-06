Milan anno zero, nuova strategia sul mercato: i nuovi obiettivi e il ruolo di Ibra 

Con l’addio di Maldini e Massara più potere a Pioli nel fissare le priorità della campagna acquisti, poi toccherà a Furlan e Moncada operare. Intanto Zlatan pensa al ritorno da dirigente

07-06-2023 11:56

È in atto una vera rivoluzione in casa Milan dopo l’addio di Maldini e Massara: la figura di Pioli diverrà più importante nell’individuazione degli obiettivi di mercato, il cui raggiungimento sarà demandato al duo composto dal CEO Furlani e dal capo dello scouting Moncada. E intanto c’è chi ipotizza un ritorno di Ibrahimovic da dirigente.

Milan, il nuovo assetto per il mercato

Con il licenziamento di Paolo Maldini e Ricky Massara Gerry Cardinale è deciso a rivoluzionare l’assetto dirigenziale del Milan, in particolare per ciò che riguarda le responsabilità legate al mercato. Da ora in poi sarà infatti Stefano Pioli a indicare gli obiettivi della campagna acquisti rossonera, a fissare le priorità nella costruzione della squadra.

A raggiungere questi obiettivi, acquistando i giocatori adatti, dovranno provvedere il CEO Giorgio Furlani, il cui peso nelle strategie di mercato era notevolmente aumentato negli ultimi mesi (fondamentale il suo intervento nella trattativa per il rinnovo di Leao), e Geoffrey Moncada, il capo dello scouting rossonero, che dovrà continuare a segnalare profili in grado di soddisfare le esigenze di Pioli.

“Moneyball” Beane consulente del Milan sul mercato

Attenzione, però, al particolare consulente a stelle e strisce a cui il Milan ha intenzione di rivolgersi: si tratta di Billie Beane, l’uomo che ha rivoluzionato il player-trading nel baseball inventando di fatto la selezione dei giocatori in base a dati e statistiche. Beane, la cui storia è stata raccontata anche da Hollywood nel film “Moneyball” interpretato da Brad Pitt, già collabora con il Milan, ma è destinato a diventare una figura sempre più di riferimento per il club rossonero. L’idea di Cardinale è infatti quella di portare la filosofia “Moneyball” dal baseball al calcio.

Milan, Ibrahimovic può tornare come dirigente

Intanto, sullo sfondo, resta la figura di Zlatan Ibrahimovic. Dopo la commozione per l’addio al calcio, lo svedese si prenderà del tempo per pensare al suo futuro. Ma secondo il Corriere dello Sport Ibra avrebbe già ben chiaro in mente il suo prossimo obiettivo: tornare al Milan da dirigente. Perso Maldini, in fondo, il club rossonero ha bisogno di un altro carismatico uomo immagine.