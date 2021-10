Ibrahimovic, i suoi primi 40 anni: festa nella notte,Ferrari in regalo

L’orario non è quello più consueto, ma per festeggiare i primi 40 anni di Zlatan Ibrahimovic l’appuntamento è alle 23 per celebrare Ibra, in uno degli alberghi più noti di Milano: la doppia cifra, composta dalle luci delle stanze, trionfavano sulla facciata dell’edificio che ospita l’hotel Hyatt Centric.

La festa a sorpresa per Ibrahimovic e i suoi 40 anni

Tra i presenti a un party importante, organizzato da Helena Seger compagna di Ibra da più di vent’anni i compagni milanisti che hanno raggiunto il campione svedese per celebrare con lui, dopo la vittoria entusiasmante di Bergamo, l’attaccante ancora out a causa di un infortunio. Un piccolo cruccio, in questa giornata che segna un passaggio importante.

Milan al completo per Ibrahimovic

Tra i video e le foto, pubblicate dai presenti su Instagram e nelle stories, la partecipazione è stata numerosa e molto calda: tra i primissimi a raggiungere l’hotel il portiere Mike Maignan, Theo Hernandez e Pierre Kalulu, il capitano Alessio Romagnoli, oltre al tecnico del Milan, Stefano Pioli.

Con loro, erano presenti anche Paolo Maldini, dirigente e simbolo rossonero e qualche nome del passato come Antonio Cassano e la moglie Carolina Marcialis che ha condiviso immagini dei festeggiamenti sui social.

40 anni Ibra: cena in famiglia e poi il party

Alla cena in famiglia – presenti anche la mamma Jurka e il fratello Aleksandar – è seguita una festa organizzata da Helena: una cinquantina fra amici, compagni ed ex, da Gattuso a Pogba, da Donnarumma a Verratti, Cassano, Galliani e Moggi.

Un momento di vita e di carriera che si è riassunto in una delle torri più suggestive di Milano, con accanto le persone che hanno segnato la storia italiana di Zlatan. Un regalo in più, dopo la Ferrari incredibile che ha che si è regalato e che ha mostrato ai suoi followers sui social ai suoi tifosi. In attesa di festeggiare anche con loro in campo, in uno stadio.

