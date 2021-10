SONDAGGIO - Ibrahimovic avrebbe meritato il Pallone d'Oro?

Ibrahimovic fa 40 anni e tutti a celebrarlo. Un grandissimo, un campione, un fenomeno, un’iradiddio e retorica varia. Sì, però gli stessi che oggi lo esaltano non lo hanno mai voluto consacrare veramente. A lui che ha vinto, segnato tantissimo e incantato con le sue giocate in tutti i principali campionati di Europa, non è mai stato concesso di fregiarsi del titolo di Pallone d’Oro. Lui se ne è sempre fregato e ha liquidato la questione con una delle sue celebri massime: “Se mi manca il Pallone d’Oro? No è il contrario, sono io che manco a lui. Non so in base a a cosa si decida l’assegnazione del Pallone d’Oro, non ne sono ossessionato”. Che classe, Ibra! Certo, però è inevitabile che uno del suo livello questa cosa un pochino sotto-sotto gli rode eccome…

Il Pallone d’Oro, lo sappiamo, è uno strano premio assegnato da un giornale francese a quello che viene scelto arbitrariamente come il giocatore migliore dell’ultima stagione. Fino a una ventina di anni fa per capirci lo potevano vincere solo gli europei (quindi per esempio Maradona non lo vinse mai), poi in tempi più recenti il titolo è stato esteso a tutto il resto del mondo. In passato si sono fregiati del titolo di miglior giocatore della stagione calciatori che si sono rivelati quasi delle meteore: Belanov, Sammer, Owen solo per fare 3 nomi a caso. Negli ultimi anni il premio è un fatto privato tra Messi e Ronaldo con qualche rara intromissione tipo Modric, che è sembrato solo un modo per fare un dispiacere a uno dei due fuoriclasse.

Ma la domanda che si fanno tutti quelli che amano il calcio è: ma come è possibile che uno come Ibrahimovic, cioè uno che in una carriera ultraventennale ha vinto campionati e coppe ovunque abbia giocato (Ajax, Juve, Inter, Barcellona, Milan, Psg, ManUtd), ha segnato gol in quantità industriale, ha fatto vedere numeri eccezionali ed emanato personalità e carisma, non abbia mai vinto un Pallone d’Oro? Forse per il suo carattere non proprio da zerbino, forse perché ha scelto benissimo le sue squadre di club, perché giocando nella Svezia non ha mai vinto niente a livello internazionale o forse semplicemente perché gli altri hanno saputo fare qualcosina in più di lui. Allora a questo punto lo chiediamo a voi: Ibrahimovic lo avrebbe meritato un Pallone d’Oro?

VIRGILIO SPORT | 03-10-2021 08:01