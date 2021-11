Ibrahimovic in calo, i milanisti indicano l'eroe per il il rilancio

30-11-2021 12:21

Nella gara contro il Sassuolo Zlatan Ibrahimovic non è riuscito a incidere, offrendo una prestazione assai lontana da quelle a cui ha abituato il pubblico del Milan. Dopo il k.o. con i neroverdi sono stati numerosi i tifosi rossoneri che hanno criticato Ibra sui social network, così come quelli che rinfacciano alla dirigenza la scelta di aver affidato il ruolo di attaccante e finalizzatore della squadra di Pioli a un campione di 40 anni.

Le critiche a Ibrahimovic

“Se per vincere servono i suoi gol andiamo proprio bene”, il commento amaro di Domenico su Facebook. “Giocatore forte, un campione, ma a 40 anni il suo rendimento in campo non è sufficiente per una squadra che lotta per il campionato – il parere di Francesco -, il Milan doveva investire su vero attaccante, giovane e forte… Con Ibra in campo il Milan gioca in 10”. Durissimo Samuele: “Quindi col Genoa giocherà ancora questo fantasma?”.

I milanisti puntano su Messias

Se le quotazioni di Ibra scendono nella classifica di gradimento del popolo rossonero, un altro milanista sembra invece in netta ascesa. Dopo il gol all’Atletico Madrid e la prestazione tutto sommato positiva – è stato tra i pochi a salvarsi – contro il Sassuolo, Junior Messias è indicato da molti milanisti come l’uomo su cui puntare per il rilancio in campionato.

“Messias è fresco rispetto agli altri e poi nei recenti spezzoni di partita ha fatto buone cose. Deve giocare titolare”, scrive su Facebook Vincenzo. “Giusto… Credo se lo meriti e in più Saelemaekers non lo vedo bene ultimamente”, aggiunge Mariano.

Anche Marco vota per Messias: “Saelemaekers l’ho detto dall’inizio non da ora: è un giocatore che corre, si sbatte, ma non ha proprio l’idea del calcio. Attenzione, Messias secondo me se prende un po’ di fiducia potrebbe prendere anche il posto di Diaz”.

Enrica elenca i motivi per cui il brasiliano dovrebbe andare subito in campo per il Milan: “Con l’Atletico oltre alla rete ha fatto l’assist a Bakayoko che poi si è mangiato il gol… ed anche l’azione del gol è partita da lui che ha pescato perfettamente Theo nel passaggio ed è corso poi subito a riempire l’area di rigore. Anche con il Sassuolo non mi sembra entrato malissimo. Pioli gli dia una chance”.

