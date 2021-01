Ibrahimovic-Lukaku, la rissa arriva in Argentina

Seppur disputato a porte chiuse, il derby dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan rappresentava una buona vetrina per il calcio italiano che sta provando a tornare protagonista in Europa e per le due stesse squadre, ai primi due posti del campionato.

La partita è stata vibrante, ma purtroppo verrà ricordata soprattutto per il duro battibecco tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku sul finire del primo tempo.

Lo scontro tra i due centravanti a suon di offese reciproche ha tenuto banco sui social per tutta la serata e non solo e ha fatto pure il giro della stampa sportiva di tutto il mondo.

Anche il quotidiano argentino ‘Olè’ ha infatti dato spazio all’accaduto, addirittura in prima pagina.

“Violento cruce de titanes”, “Violento scontro da titani” il titolo con cui è stata riassunta la partita, di spalla, che fa riferimento alla stazza fisica e al blasone dei due protagonisti.

OMNISPORT | 27-01-2021 12:07