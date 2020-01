Ibrahimovic non basta: il messaggio chiaro di Pioli al Milan

L'entusiasmo dell'ambiente Milan è alle stelle dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. O quantomeno il clima è frizzante e positivo come non si vedeva da tempo. Questo però non è un motivo per dimenticare i grossi problemi denunciati dalla squadra non più indietro di qualche settimana fa, e Stefano Pioli lo sa molto bene.

L'allenatore del Milan ha infatti voluto inquadrare la situazione in un'intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport', in cui ha parlato di Ibra, dell'apporto che può dare alla squadra, al gruppo e all'ambiente, ma ha fatto capire di non aver affatto cancellato dalla memoria la disastrosa prestazione dei suoi contro l'Atalanta.

"Abbiamo accolto Zlatan, che è un giocatore insaziabile, dal grande carisma e che non ha mai smesso di migliorare e aggiornarsi. Noi però dovremo essere bravi a sfruttarlo nel modo giusto. Ad esempio non trattandolo come scudo per i nostri problemi", ha ammonito il tecnico rossonero.

"Lo ha detto anche Boban, e io sono d'accordo – ha quindi spiegato -. Ibrahimovic è Ibrahimovic, ma nessuno vince da solo e noi dobbiamo imparare a essere il Milan. Spesso siamo mancati sul fronte della convinzione e della determinazione, ma ci dobbiamo arrivare".

Un Milan insomma che non deve usare Ibrahimovic come "problem solver" o ancora peggio come alibi, specie dopo lo 0-5 di Bergamo: "Per dimenticare la brutta sconfitta contro l'Atalanta serve un cambiamento di rotta radicale. E nessuno può vincere da solo".

Pioli è però stato chiaro anche su un altro punto: ha già capito che la mano che gli darà Ibra sarà importante. "Porterà entusiasmo, esperienza e tanta voglia di fare, ci ho già parlato e mi è parso molto carico".

"Continueremo a confrontarci, perché dal dialogo nascono le idee e le soluzioni. La dirigenza mi ha fatto un gran regalo", parola di Stefano Pioli.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 10:12