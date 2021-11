Ibrahimovic: "Non voglio avere rimpianti, continuo"

08-11-2021 22:54

Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa ha parlato del suo futuro: “Non ho deciso un giorno dove voglio smettere, invece voglio continuare il più possibile e non voglio pensare a smettere. Non voglio diventare uno di quelli che si sentono tristi per se stessi pensando che potevo continuare senza farlo, io vado avanti. Finché vengo chiamato, giocherò”.

Sui suoi infortuni: “Nell’ultima stagione ho avuto più infortuni del solito, ma è anche perché non ho mai pensato a fare con calma quando ho sentito qualche fastidio, ho solo dato il massimo, questo è la mia mentalità. Dopo aver fatto 30 anni così ho notato che i dolori fisici non spariscono, si spostano e basta. In Italia, al Milan, ho un fisioterapista che mi segue 24 ore al giorno. Per ogni minima cosa interviene, appena sento qualcosa devo curarmi subito”.

OMNISPORT