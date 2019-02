Icardi-Inter, muro contro muro. Gelido colloquio con Spalletti

Lo strappo tra Mauro Icardi e l'Inter sembra ormai irricucibile e, dopo l'auto-esclusione dalla gara di Europa League contro il Rapid Vienna, pare che l'ex capitano nerazzurro abbia deciso di non giocare neanche il match contro la Sampdoria.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Icardi ha comunicato a Luciano Spalletti il forfait per la gara contro i blucerchiati a causa del problema al ginocchio destro. Non sono ancora stati fissati i tempi di recupero dall'infortunio e questa incertezza potrebbe significare che l'argentino non ha nessuna intenzione di tornare a vestire la maglia nerazzurra, pur non avendo un problema fisico importante.

Sempre secondo quanto riporta la rosea "Icardi ha continuato a sostenere, anche di fronte allo staff medico, di non poter scendere in campo per l'infiammazione al ginocchio, ufficializzata nel primo pomeriggio da un tweet del club. A scanso di equivoci, Icardi con il guaio convive da mesi: avrebbe potuto giocare a Vienna come pure contro la Sampdoria, senza problemi insormontabili, proprio come è sceso in campo nella rifinitura prima della partenza per l'Austria, ovvero prima che il caso esplodesse. Ma evidentemente adesso Mauro ha optato per un'altra strada".

A colloquio con Spalletti, pare che Icardi si sia detto molto stupido dalla decisione di togliergli la fascia e, riguardo alle dichiarazioni pubbliche di Wanda Nara, finita anche nel mirino dei tifosi, avrebbe detto di non sapere a fondo cosa dice esattamente sua moglie in televisione.

Ad appesantire ancor di più l'aria nerazzurra ci ha pensato ancora Icardi attraverso il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato due foto (entrambe in bianco e nero e senza alcun riferimento all'Inter o al nerazzurro): "Meglio tenere la bocca chiusa e apparire stupidi che aprirla e togliere ogni dubbio" la frase che correlava la prima, "Confondili con il tuo silenzio, sorprendili con le tue azioni" la seconda.

SPORTAL.IT | 16-02-2019 10:25