Icardi: "Io e Lautaro sempre insieme"

Dopo il disastroso Mondiale in Russia l'Argentina è ripartita dal ct Scaloni, che già dalle prime convocazioni ha portato una ventata d'aria fresca e tante novità nella 'Selección'. Tra queste figura Mauro Icardi, che ha parlato dal ritiro dell''Albiceleste' di Lautaro Martinez, compagno nell'Inter e in Nazionale: "Io e Lautaro siamo sempre insieme, cerchiamo di prendere qualcosa l’uno dall’altro per poter creare qualcosa di importante".

Poi il capitano nerazzurro si è espresso sul proprio momento di forma: "Cerco di fare il meglio possibile, sono capitano dell’Inter e il goleador però la base di tutto è la squadra. Io sono l’attaccante e cerco di fare gol come anche in Nazionale, cerco di dare il meglio di me". La prima rete con l'Argentina non è ancora arrivata, ma Icardi non fa drammi: "Anche all’Inter è capitato all'inizio di quest'anno però sto sempre in area e pronto, sono sempre fiducioso".

Sull''Albiceleste', che sta ripartendo da idee e facce nuove ha aggiunto: "Sono contento di essere qui e di far parte del nuovo progetto partito da tre/quattro mesi, dobbiamo proseguire con quello che abbiamo fatto nelle precedenti partite. Siamo tutti nuovi, – ha precisato Maurito – c’è stato un cambiamento. Siamo giovani all’inizio dell’avventura, siamo contenti e orgogliosi di rappresentare il Paese. Stiamo facendo il meglio per raggiungere la Copa America".

