Icardi-Psg: colpo di scena sulla clausola. La Juve attende Wanda Nara

Il futuro di Mauro Icardi sarà finalmente più chiaro nelle prossime settimane. L’attaccante argentino, in prestito al Psg che può riscattarlo a 70 milioni di euro, ha aperto a una permanenza in Francia a fine stagione, nonostante le voci che lo danno fortemente intenzionato a tornare a giocare in Serie A.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, all’Inter risulta che Icardi abbia già firmato il suo contratto col Psg nel caso in cui venisse acquistato dai francesi come previsto dal potenziale diritto di riscatto da 70 milioni di euro. Il giocatore non può opporsi al trasferimento perché nel suo contratto non è stata inserita una clausola ad hoc, e sarebbe quindi vincolato a restare nel Psg se venisse comprato.

Ora la palla passa al club francese, in trattativa con l’Inter per ottenere uno sconto sul cartellino del giocatore, considerata l’emergenza Coronavirus. Leonardo punta fortemente su Maurito ma non vorrebbe però pagare tutti i 70 milioni di euro concordati con Marotta, che per ora non vuole piegarsi, a meno dell’inserimento di una contropartita interessante.

L’addio al Psg di Edinson Cavani, che potrebbe proprio sbarcare a Milano, potrebbe favorire l’operazione tra i due club.

Sullo sfondo resta vigile la Juventus, che forte del rapporto con Wanda Nara è pronta a valutare una possibile operazione con i parigini se il riscatto di Icardi andasse definitivamente in porto. Escluso invece qualsiasi approccio con l’Inter: una trattativa diretta con i nerazzurri sarebbe quasi proibitiva, al momento attuale.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 11:27