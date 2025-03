La reazione social di Mauro Icardi dopo l'udienza per la separazione da Wanda Nara a Milano non passa inosservata: è un attacco

Sui social l'attaccante ex capitano dell'Inter annuncia vittoria e avvisa l'ex moglie Wanda Nara, la quale non si è presentata all'udienza a Milano

La celebrazione della prima udienza per la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha sortito i suoi effetti e non solo sul piano della controversa questione legata proprio alla scelta di Milano. Il calciatore era arrivato con la sua nuova compagna, Maria Eugenia Suarez e alcune amiche, per presentarsi davanti ai giudici milanesi mentre l’ex moglie ha deciso di rimanere in Argentina come ha voluto annunciare con un post.

Al centro della diatriba stando alla richiesta di Wanda Nara, la scelta dell’ex marito di avvisare il procedimento in Italia, dove l’adulterio può essere considerato un elemento cosa che avrebbe avuto, nel quadro della causa, una sua valenza stando a quanto riportato dai media argentini.

Le storie su Instagram di Icardi dopo l’udienza

L’udienza in tribunale ha avuto luogo martedì pomeriggio e, ore dopo, l’attaccante del Galatasaray si è rivolto ai social media per condividere un messaggio significativo.

“Tic, tac, tic, tac. Abbiamo 3 capitoli… Il primo è chiuso. “Felice, molto felice”, ha scritto Icardi sui social, accompagnando le sue parole con una fotografia di Johnny Depp scattata durante il processo contro Amber Heard, cosa già avvenuta in precedenza.

Ma non la medesima riflessione di queste stories che Mauro ha condiviso a distanza di alcune ore dall’udienza che ha formalmente aperto la causa di separazione da Wanda Nara. Di certo il contenuto è potente, estremamente rilevante all’indomani delle prime notizie relative a quanto emerso e che segna un primo passo in quella spartizione della Icardi-Nara spa.

È importante notare che, da quando è iniziata la battaglia legale tra l’ex coppia, Mauro ha mantenuto una curiosa abitudine sui suoi social network: ogni volta che ottiene una vittoria o una sentenza a suo favore, condivide una fotografia di Johnny Depp che esce dal tribunale durante il processo per diffamazione contro l’ex moglie.

Le indiscrezioni sulla decisione a favore di Wanda Nara

Al di là di di quanto Icardi fornisca con la sua personale interpretazione, Ángel de Brito ha offerto una versione diversa sullo stato reale del processo giudiziario che invece avrebbe favorito Wanda Nara. “L’udienza è stata infine sospesa; il giudice italiano non ha problemi a discutere della competizione tra Argentina e Italia. Ciò che ha detto il giudice è che non può decidere sulle minorenni perché la competizione è argentina”, ha spiegato il conduttore di LAM (América TV) sul suo account X.

Inoltre, ha aggiunto dettagli sulla richiesta del calciatore: “Icardi ha chiesto che le bambine tornino in Italia e che, in quel caso, la madre torni a vivere lì in modo che tutti siano vicini. Ha detto che vuole trascorrere la vecchiaia in Italia”.

“Il giudice ha risposto che: 1- Vive in Turchia con un contratto in Turchia. 2- La madre e i minori si trovano in Argentina con un contratto in Argentina. 3- Tutto ciò che riguarda i minori deve essere deciso dai giudici argentini”.

Queste dichiarazioni chiariscono che, nonostante il tentativo di Icardi di trasferire il caso in Italia, la questione dell’affidamento resta di competenza argentina con l’evidente applicazione delle normative vigenti nel paese.

L’udienza non ha turbato l’equilibrio della coppia, che ha mostrato su Instagram una serie di immagini di serenità e allegria: l’attaccante, a riposo dopo il grave infortunio e l’intervento, ha approfittato della sua permanenza a Milano per trascorrere qualche giorno con China Suárez , condividendo sui social network diverse attività e momenti oltre le questioni legate alla causa di separazione da Wanda.

Attraverso il suo account Instagram, l’attrice ha documentato sui social media ogni dettaglio del suo primo giorno in città e ha lasciato intendere quanto si stia godendo questa nuova fuga con il suo fidanzato.

La strategia di Wanda Nara

Una richiesta ragionata, quella di Wanda Nara che non è a Milano: la questione cardine verte sull’assegno di mantenimento che, stando alle indiscrezioni, da richiesta della stessa imprenditrice ammonta a circa 500mila euro al mese.

Una cifra su cui Icardi ha già avanzato le proprie perplessità e che costituisce materia di evidente dissenso, tra gli ex che condividono molto, in termini personali e di attività e contratti. In primis, due bambine (minori) che il padre vorrebbe vedere e seguire nel corso di questo delicato passaggio dopo i conflitti e le reciproche accuse con tanto di denunce.

La replica via social di Wanda Nara

Dalla sua, Wanda Nara ha condiviso su Instagram una carrellata di immagini che la ritraggono con i suoi cinque figli: Valentino, Benedicto e Costantino (avuti dal primo marito, Maxi Lopez) e le due bambine avute da Icardi, ovvero Francesca e Isabella aggiungendo una dida eloquente: “Le priorità su tutto”, pubblicando scatti di vita quotidiana tra scuola, impegni e concerti in quel di Buenos Aires.

Secondo Yanina Latorre, la giornalista argentina da sempre molto vicina a Wanda (per alterne vicende), la conduttrice di programmi di successo per la televisione sudamericana “aveva accettato la giurisdizione italiana, ma ora chiede il trasferimento, sostenendo che il divorzio sarebbe iniziato in Argentina a ottobre. Tuttavia, non hanno mai presentato la domanda, quindi il divorzio non è mai stato avviato”, ha riportato Latorre in un acceso dibattito presente anche Angel de Brito che avrebbe anticipato l’epilogo a favore di Wanda, a termine della prima udienza.

Dalle premesse, e in virtù dei tanti interessi condivisi dalle aziende ai contratti commerciali, è scontato che quel che verrà nelle prossime udienze assumerà sempre più i contorni di una separazione e una causa estremamente articolata, complessa che vedrà in forte contrapposizione Wanda Nara e Icardi. E ciò a prescindere dalla relazione tra l’imprenditrice e il rapper L-gante.

La prossima udienza

La prossima udienza è stata fissata dal giudice per il 27 maggio prossimo e si deciderà tanto, della loro vita. Di certo l’eventualità che il divorzio venga discusso in Argentina potrebbe suggerire un epilogo diverso, compreso il fronte del mantenimento e dell’affidamento delle bambine, capitolo doloroso ma molto combattuto da entrambi gli ex coniugi.

Divisi di fatto e nella visione del futuro della gigantesca spa – una sorta di impero economico-finanziario – a cui hanno dato contratti e introiti per ben dieci anni della loro esistenza.