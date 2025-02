Wanda Nara, Maxi Lopez e la presunta denuncia a Icardi: dall’Argentina voci clamorose

L’attaccante ex Inter sarebbe stato denunciato da Wanda e Maxi con accuse gravissime. Maurito rischierebbe anche una sospensione da parte del Galatasaray

La complessa e turbolenta separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di uno, anzi due, nuovi episodi trapelati direttamente dall’Argentina. In prima battuta, secondo quanto riportato dal programma televisivo LAM, la presentatrice e l’ex marito, Maxi Lopez, avrebbero denunciato l’attaccante accusandolo di violenza nei confronti di uno dei loro figli. A ciò si aggiunge l’indiscrezione secondo cui il Galatasaray vorrebbe sospendere Maurito.

Clamorosa indiscrezione dall’Argentina

Accuse clamorose che, se confermate, aprirebbero un nuovo incredibile capitolo della vicenda che vede protagonisti gli ormai ex Mauro Icardi e Wanda Nara. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il conduttore della trasmissione argentina LAM, Angel de Brito, avrebbe rivelato una denuncia sporta dalla presentatrice e dall’ex marito, Maxi Lopez, nei confronti di Maurito per violenza nei confronti di uno dei loro figli, la cui identità è stata omessa. Nessuno dei diretti interessati ha confermato quelle che, al momento, restano dunque solo indiscrezioni.

L’indiscrezione di Angel de Brito

Indiscrezioni pesanti, visto che Mauro Icardi sarebbe stato denunciato di violenza. Durante la loro relazione, Wanda Nara e Maxi Lopez, che in questa vicenda del divorzio si sono riavvicinati, hanno avuto tre figli, Valentino, Benedicto e Constantino e, stando a quanto spiegato da De Brito, gli ex coniugi sarebbero stati convocati dalla scuola per via di comportamenti strani da parte di uno dei ragazzi.

Durante l’incontro sarebbe emersa la testimonianza del giovane: “Il ragazzino ha confessato di essere stato colpito più volte alla testa. Quando è entrato a scuola si è dovuto sottoporre a diversi test psicologici e lui era molto angosciato”, ha rivelato il giornalista.

La versione di Yanina Latorre

A fornire ulteriori dettagli è stata la giornalista Yanina Latorre, nota per essere ben informata sulle vicende della famiglia Icardi-Nara. Secondo quanto riferito da Latorre, l’istituto avrebbe riscontrato segnali di disagio nel ragazzo, evidenziando un atteggiamento più introverso e un calo nel rendimento scolastico.

“Hanno iniziato a notarlo triste. Durante gli incontri con gli psicologi educativi ha parlato di Icardi come di una persona che li ha sempre sostenuti e che non ha mai fatto mancare nulla, ma ha anche confessato che talvolta lo sfidava. Ha parlato di ‘colpirlo in testa’ e che era molto colpito da tutto quello che stava succedendo”, ha raccontato la giornalista.

Possibile sospensione per Icardi

Le accuse hanno scatenato un’ondata di polemiche e, mentre la scuola continua a svolgere le opportune verifiche, sempre dall’Argentina, il giornalista Guido Zàffora ad América TV avrebbe anticipato anche la notizia di una possibile sospensione da parte del Galatasaray nei confronti di Mauro Icardi, al momento ai box per un brutto infortunio al ginocchio, ma comunque ‘distratto’ delle vicissitudini che vi abbiamo documentato anche sulle pagine di Virgilio Sport e che lo hanno investito nel privato negli ultimi mesi.

La decisione del club turco sarebbe stata presa dopo una valutazione e dettata dalla poca disponibilità e attenzione al programma riabilitativo. Oltre alla vita privata tra Wanda e la nuova fiamma China Suarez, sulla bilancia, il Gala avrebbe inevitabilmente posto anche il consistente peso in termini di ingaggio e il fatto non da poco di uno slot per stranieri in questi mesi praticamente sprecato.