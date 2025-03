La scelta di non presentarsi all'udienza di Wanda Nara per la separazione di Icardi a Milano cela una strategia

L'imprenditrice e influencer vorrebbe spostare la causa in Argentina, intanto nel pomeriggio di martedì 11 marzo ha avuto luogo la prima udienza a Milano

L’udienza era fissata e ne conoscevamo data e orario, per via della stessa celebrità planetaria dei due ex coniugi ovvero Wanda Nara, imprenditrice e influencer, e Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray nonché ex capitano dell’Inter.

Ma a presentarsi davanti ai giudici di Milano è stato il solo calciatore arrivato nel capoluogo lombardo (dove conserva alcune proprietà) insieme alla nuova compagna, la cantante Maria Eugenia China Suarez, mentre l’ex moglie sarebbe rimasta in Argentina come anticipa il programma argentino LAM, che ha illustrato quei dettagli che, con parole e modalità differenti, aveva già annunciato anche la conduttrice televisiva.

Prima udienza separazione Wanda Nara-Icardi

Una scelta ragionata. E di strategia forse, da parte di Wanda Nara la quale era attesa a Milano per martedì 10 marzo in occasione della prima udienza della causa che la vede contrapposta all’ex marito: la questione cardine verte sull’assegno di mantenimento che, stando alle indiscrezioni, da richiesta della stessa imprenditrice ammonta a circa 500mila euro al mese.

Una cifra su cui Icardi ha già avanzato le proprie perplessità e che costituisce materia di evidente dissenso, tra gli ex che condividono molto, in termini personali e di attività e contratti. In primis, due bambine (minori) che il padre vorrebbe vedere e seguire nel corso di questo delicato passaggio dopo i conflitti e le reciproche accuse con tanto di denunce.

La replica via social di Wanda Nara

Dalla sua, Wanda Nara ha condiviso su Instagram una carrellata di immagini che la ritraggono con i suoi cinque figli: Valentino, Benedicto e Costantino (avuti dal primo marito, Maxi Lopez) e le due bambine avute da Icardi, ovvero Francesca e Isabella aggiungendo una dida eloquente: “Le priorità su tutto”, pubblicando scatti di vita quotidiana tra scuola, impegni e concerti in quel di Buenos Aires.

Secondo Yanina Latorre, la giornalista argentina da sempre molto vicina a Wanda (per alterne vicende), la conduttrice di programmi di successo per la televisione sudamericana “aveva accettato la giurisdizione italiana, ma ora chiede il trasferimento, sostenendo che il divorzio sarebbe iniziato in Argentina a ottobre. Tuttavia, non hanno mai presentato la domanda, quindi il divorzio non è mai stato avviato”, ha riportato Latorre in un acceso dibattito presente anche Angel de Brito.

Tra icardiani e wandinos la spaccatura pare insanabile, a seguire quanto emerge e continua a divenire di pubblico dominio sebbene nei distinti salotti televisivi e a mezzo stampa o web. La narrazione è diversa, se non opposta e gli argomenti svariati: dalle presunte mensilità girate a China da parte di Icardi alle motivazioni di Wanda Nara.

L’arrivo di Icardi a Milano con la compagna China Suarez

Di diverso avviso Icardi, il quale è giunto a Milano con China Suarez che ha festeggiato con regali e tenerezze condivise sui social a rimarcare l’inevitabilità delle sue idee e della sua posizione rispetto alla separazione in corso e che ha visto ieri pomeriggio la prima udienza.

Il giocatore, sotto contratto con il Galatasaray ma impegnato in una lunga rieducazione a causa dell’infortunio al ginocchio e all’intervento seguito, è atterrato in Italia, invece dando riscontro ai suoi followers con una foto che lo vede in piazza Duomo con la sua fidanzata.

Nonostante la richiesta di Wanda, l’udienza ha avuto luogo ed è durata un’ora circa durante la quale il giudice ha ascoltato l’ex giocatore dell’Inter, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano con lo storico legale-amico Letterio Pino, vicino a Icardi dai tempi della sua militanza in Italia.

Fonte: Getty Images

Icardi con la nuova compagna China Suarez

La spartizione dell’impero economico

Dalle premesse, e in virtù dei tanti interessi condivisi dalle aziende ai contratti commerciali, è scontato che quel che verrà nelle prossime udienze assumerà sempre più i contorni di una separazione e una causa estremamente articolata, complessa che vedrà in forte contrapposizione Wanda Nara e Icardi.

La prossima udienza è stata fissata dal giudice per il 27 maggio prossimo e si deciderà tanto, della loro vita. Di certo l’eventualità che il divorzio venga discusso in Argentina potrebbe suggerire un epilogo diverso, compreso il fronte del mantenimento e dell’affidamento delle bambine.

Divisi di fatto e nella visione del futuro della gigantesca spa – una sorta di impero economico-finanziario – a cui hanno dato contratti e introiti per ben dieci anni della loro esistenza.