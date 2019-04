Icardi spacca San Siro, Marotta e Spalletti lo gelano

Mauro Icardi è tornato. Non solo fisicamente nella rosa dell’Inter, visto che Luciano Spalletti lo ha impiegato da titolare tanto sul campo del Genoa che contro l’Atalanta, ma anche a livello di prestazioni.

Pur reduce da due mesi di fuoco, sul piano fisico, visto l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a non allenarsi per diverse settimane, ma soprattutto su quello psicologico, e nonostante il peso della fascia da capitano tolta, l’argentino sembra essersi messo alle spalle le polemiche. Dopo il gol su rigore al Genoa, infatti, contro l’Atalanta Icardi ha convinto sul piano dell’impegno e del gioco per la squadra, pur fallendo un’occasione da gol piuttosto nitida. La vittoria della squadra non è arrivata, ma il peggio sembra essere alle spalle. Almeno in vista della fine della stagione. Il futuro di Icardi all’Inter sarà invece tutto da discutere e l’epilogo della vicenda non è scontato dato che sembra essere ancora alto il muro che divide il giocatore dalla società e dall’allenatore.

A conferma di tutto ciò ci sono state le parole pronunciate prima dell’inizio della gara contro l’Atalanta dall’amministratore delegato dell’area Sport Giuseppe Marotta, ai microfoni di 'Sky Sport': “Ad oggi Icardi è un giocatore dell’Inter, lo è di fatto, nel senso che deve giocare e, quindi, deve giocare nel migliore dei modi. Fermiamoci a questa considerazione. Valutiamo il presente, per il futuro c’è tempo”.

Ha 26 anni, quindi, è sicuramente un giocatore che ha dalla sua che è un uomo che deve crescere, che deve fare esperienza, come tutti i 26enni. Mi sembra che ci siamo passati tutti, sono passato anche io”.

Non tenero Spalletti, la cui dialettica con Icardi sembra quindi proseguire: "Di Mauro non parlo perché si parla sempre di lui e invece ci sono anche gli altri. Anche oggi era il giorno dell'Inter, non di Icardi, come anche in tutte le altre partite, passate e future. Icardi deve fare bene, deve venire incontro a palleggiare come oggi, deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi".

E i tifosi? San Siro, che non vedeva Icardi giocare dal, ha riaccolto l’argentino in modo contrastante. La Curva Nord non ha esitato a fischiare il centravanti quasi ad ogni occasione, mentre il resto dello stadio ha dispensato complimenti, saluti, ringraziamenti e incoraggiamenti ad andare avanti per il bene della società.

Il contenuto dello striscione esposto al primo anello blu e letto sicuramente anche da Wanda Nara, presente allo stadio con i figli.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 23:41