Idea Sprint race anche nella MotoGp

19-08-2022 14:59

La MotoGp come la Formula Uno. Molto più di un’idea quella che probabilmente sarà presto realtà e cioè quella dell’introduzione della Sprint race anche nella Motogp.

Se però la Formula Uno ha proposto questo format in soli tre appuntamenti stagionali (Silverstone, Monza e Interlagos l’anno scorso, Imola, Red Bull Ring e ancora Interlagos nel 2022), Dorna lo attuerebbe in ogni weekend di gara.

Liberty Media ha fatto quindi da apripista nel vero senso della parola: Dorna ne ha seguito l’idea tanto da chiedere ai fan la loro opinione su un’eventuale introduzione delle gare brevi in alcuni weekend nell’ambito del Global Fan Survey.

Secondo quanto afferma The-Race, il riscontro dei tifosi è stato piuttosto positivo e addirittura già a partire da questo weekend potrebbe essere annunciata la novità per la stagione 2023.

Coem si svolgerebbe la gara? La sprint race della MotoGP si svolgerebbe su una distanza pari a circa la metà del gran premio principale: dovrebbero essere assegnati metà punti rispetto alla domenica. La Sprint, che sarà sperimentata solo per la MotoGP, non dovrebbe andare a intaccare la griglia di partenza della gara (cosa che invece avviene in Formula 1), mentre l’aggiunta della gara breve sarebbe compensata dalla cancellazione di una sessione di prove libere e del warm up.

Grande attesa quindi per l’ennesima novità nel campo dei motori per un 2023 motoristico ancora più spettacolare.