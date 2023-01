Iga Swiatek fa mea culpa: "Un passo indietro"

22-01-2023 19:09

Iga Swiatek ha commentato delusa la sua eliminazione agli ottavi degli Australian Open ad opera della Rybakina: “Le ultime due settimane non sono state facili. Oggi sentivo di non avere quel qualcosa da tirare fuori per lottare di più. Mi sembra di aver fatto un passo indietro nel modo di approcciare questi grandi tornei, e forse volevo vincere troppo ardentemente. Proverò a stare un po’ più tranquilla, tutto qui”.

“Non è difficile: ho sprecato troppe energie prima del torneo e durante le prime giornate. E poi è un periodo diverso per me: prima dello US Open ero stata in grado di lasciar scorrere un po’ di più, perché avevo giocato abbastanza male a Toronto e a Cincinnati, e ciò mi ha aiutato a resettare e ad arrivare allo US Open senza aspettarmi molto da me stessa. Qui è stato diverso, quindi non collego lo US Open con la striscia di vittorie. Non comparo questa situazione alla sconfitta a Wimbledon”.