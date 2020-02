Igor: "Darò tutto per la Fiorentina"

Il neo acquisto della Fiorentina Igor si è presentato ai tifosi viola: "Fino a quando sarò qui darò la vita per questa squadra, in allenamento e in partita. E' una grande occasione giocare in una squadra come la Fiorentina e dovrò sempre dare il meglio di me stesso. La scelta di Firenze è stata motivata dal fatto che fin da piccolo sognavo di giocare in una grande squadra e sono rimasto felice per l'esito positivo della trattativa. Voglio scrivere il mio nome nella storia di questa società e sono convinto che in futuro saremo sempre piu' forti".

"Il mio ruolo preferito è quello di difensore centrale, ma mi esprimo bene anche come terzino. Mi ispiro a Sergio Ramos, Thiago Silva e Van Dijk".



SPORTAL.IT | 05-02-2020 14:52