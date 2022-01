Ihattaren: intesa tra Ajax e Juve

30-01-2022 18:04

Praticamente tutto fatto per il passaggio in prestito di Mohamed Ihattaren dalla Juve all’Ajax fino al termine della stagione 2022/2023. Il giocatore, che era stato prestato dai bianconeri alla Sampdoria, in serie A non si è mai visto e a ottobre è addirittura scappato, tornando in Olanda. L’ufficialità è attesa a breve, poi Ihattaren firmerà per 18 mesi, con 2 milioni come cifra pattuita per il riscatto.

