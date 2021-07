IIl Tottenham fa la spesa in casa Atalanta: accordo quasi trovato per Romero

Proseguono le mosse di mercato del Tottenham del nuovo direttore generale Fabio Paratici, concentrate per ora sul territorio italiano: per la precisione a Bergamo, con un doppio colpo in arrivo dall’Atalanta.

Se per l’acquisto di Pierluigi Gollini manca solo l’ufficialità, siamo a buon punto anche per quanto riguarda quello di Cristian Romero.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, la quadra economica tra i due club è destinata ad essere raggiunta nel giro di poco tempo: operazione da 40-45 milioni di euro di base fissa, più 10 di eventuali bonus. Cifra considerevole per un difensore, nominato il migliore dell’ultima Serie A e laureatosi campione del Sudamerica con l’Argentina.

L’intesa tra Romero e il Tottenham c’è già: contratto quinquennale con opzione per un’ulteriore stagione. ‘El Cuti’ è pronto per iniziare una nuova avventura nella terra d’Albione, su questo ci sono ormai pochi dubbi.

OMNISPORT | 23-07-2021 08:09