Il Barça scivola a Valencia, primo ko per Setien

Prima sconfitta per Quique Setien sulla panchina del Barcellona: i blaugrana perdono 2-0 in casa del Valencia e adesso rischiano di perdere il primato in classifica, che il Real Madrid potrebbe riprendere in solitudine in caso di vittoria, domenica sera, contro il Valladolid.

A decidere il match è Maxi Gomez, con una doppietta: sul primo gol, segnato al 48' è decisiva la deviazione di Jordi Alba, mentre sul secondo, realizzato a 13 minuti dal termine, non ci sono dubbi sul nome del marcatore. Nel primo tempo Gomez aveva anche sbagliato un rigore.

In ombra Messi e Griezmann, Vidal gioca dal 56' ma non aiuta i suoi ad evitare la disfatta in terra valenciana.

SPORTAL.IT | 25-01-2020 18:33