Il Barcellona ad oggi ha solo 17 giocatori iscritti alla Liga

Il Barcellona ha iscritto attualmente solo 17 giocatori per LaLiga 2022/23. E tra loro, ce ne sono ben tre che non hanno ancora un numero di maglia; si tratta di Nico – che andrà in prestito al Valencia – Umtiti e Braithwaite. Per il difensore francese tira da mesi aria di rescissione del contratto, mentre per l’attaccante della nazionale danese si cercano acquirenti.

Tra coloro che invece il numero lo hanno e dunque potranno essere convocati per la prima di campionato ci sono anche Memphis Depay (14) e Frenkie De Jong (21), nonostante potrebbero lasciare Barcellona a breve. I due nomi più caldi sul mercato in uscita sono stati regolarmente inseriti in lista, così come Miralem Pjanic, che ha scelto il numero 16.

Gli altri giocatori attualmente iscritti sono: Ter Stegen (1), Dest (2), Piqué (3), Araujo (4), Busquets (5), Pedri (8), Ansu Fati (10), Ferran Torres (11), Aubameyang (17), Jordi Alba (18) ed Eric Garcia (24).

Rimangono dunque da depositare i contratti pesanti dei 5 nuovi acquisti: Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Andreas Christensen e Franck Kessie. Questi ultimi due, arrivati a parametro zero, potrebbero lasciare il Club se la dirigenza non dovesse riuscire a sistemare la loro situazione contrattuale entro la giornata di sabato.

