Il Barcellona non si ferma: preso il talento Blanco, clausola da 100 milioni

09-01-2022 11:13

Nella giornata di sabato il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto di Fabio Blanco, giocatore classe 2004 proveniente dall’Eintracht Francoforte: anche se, a dire la verità, l’esperienza in Germania è stata piuttosto breve.

Arrivato in estate, a luglio, dal Valencia, Blanco ha disputato diverse gare con l’Under 19, siglando una doppietta contro il Friburgo: si tratta di un giocatore funambolico, abile con la palla e con una visione di gioco che lascia presagire un futuro roseo. Tant’è che il Barça non ci ha pensato due volte e dopo averlo seguito lo ha portato in blaugrana.

Diventerà maggiorenne a febbraio, ma è già stato convocato nella Spagna Under 19: insomma, è un talento, come dimostrano diverse immagini sui social. Ovviamente non bastano: servirà la riprova del campo.

Blanco è già al terzo club importante in carriera, nonostante abbia 17 anni: lui, cresciuto nelle giovanili del Valencia, non si è fatto sfuggire l’occasione di tornare in Spagna, suo Paese, per vestire la maglia di uno dei club più rappresentativi e carichi di storia.

Il Barcellona lo ha inserito nella rosa della squadra B e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2024. Tutto qui? No.

Nell’accordo ha aggiunto una clausola molto importante: chi vorrà acquistare Blanco dovrà sborsare 100 milioni di euro. Una cifra altissima per un classe 2004: adesso starà a lui rispettare le premesse sul suo conto.

