Il Barcellona spreca l'occasione: clamoroso ko con l'Almeria

Passo falso per la squadra di Xavi

26-02-2023 21:25

Sorprendente passo falso del Barcellona di Xavi nella 23esima giornata della Liga. I blaugrana, appena eliminati dall’Europa League, sprecano l’occasione di ipotecare il titolo nazionale facendosi battere per 1-0 in trasferta dall’Almeria, a segno con Touré al 24′. Gara da dimenticare per Lewandowski e Kessie, ma dei blaugrana non si salva quasi nessuno.

I catalani restano in ogni caso al comando della classifica con sette punti di vantaggio sul Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per l’Almeria tre punti d’oro che le permetteno di salire a quota 25, a +2 dalla zona retrocessione.