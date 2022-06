Il Bari piomba su Stulac

10-06-2022 13:19

Il Bari inizia la sua campagna rinforzi in vista dell’inizo del prossimo campionato cadetto, guardando alla serie A.

Polito è infatti in costante dialogo con molti club di serie A per scovare under interessanti per il prossimo campionato. Uno dei nomi più gettonati e che è finito sul taccuino della dirigenza pugliese è quello di Bruno Amione, difensore centrale che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Reggina.

Un altro nome importante, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è quello del mediano Leo Stulac, legato all’Empoli fino al 2023. Regista di centrocampo, con caratteristiche da interditore; fa del temporeggiamento a centrocampo la sua caratteristica migliore è abile anche nel tiro dalla lunga distanza.

Stulac veste la maglia della squadra toscana dal 2019: fino ad ora ha giocato 83 partite e collezionato 7 gol.

