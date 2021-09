Il Benevento trova il regista: preso Viviani

Il Benevento ricorre al mercato degli svincolati dopo il deludente inizio di stagione.

La società giallorossa ha infatti ufficializzato di aver tesserato Mattia Viviani. Il centrocampista bresciano classe 2000 era svincolato dopo la mancata iscrizione del Chievo.

Viviani, che ha giocato in B anche con il Brescia e vanta 8 presenze in A con le Rondinelle, ha scelto la maglia numero 24 per la sua avventura nel Sannio e sarà il regista del gruppo di Fabio Caserta, ruolo di fatto vacante dopo lo svincolo di Nicholas Viola e la partenza di Pasquale Schiattarella verso Parma.

Il Benevento ha ottenuto solo quattro punti nelle prime tre giornate, frutto del successo per 4-3 al debutto contro l’Alessandria e dello 0-0 interno contro il Lecce, inframmezzati dalla sconfitta di misura contro il Parma.

OMNISPORT | 15-09-2021 18:57