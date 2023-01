Il Benfica vince anche senza Enzo Fernandez

06-01-2023 23:11

Nel bel mezzo del caso Enzo Fernandez, il Benfica non si fa influenzare e supera per 1-0 la Portimonense grazie al rigore al 9′ di Joao Mario. Le Aquile mantengono la leadership del campionato portoghese, con 6 punti di vantaggio sul Braga secondo e 8 sul Porto che ha una partita in meno.

Enzo Fernandez, stella dei Mondiali in Qatar con l’Argentina campione del mondo, è rimasto fuori perché travolto dalle voci di mercato che lo accostano al Chelsea: i Blues puntano il giocatore ma non possono pagare la clausola di rescissione da 120 milioni di euro a causa del fair play finanziario.