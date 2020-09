Il bilancio di Musetti: "Sono fiero di me"

Eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia dal tedesco Koepfer, Lorenzo Musetti ha fatto un bilancio della sua esperienza: “Oggi non ho fatto del mio meglio, ero un po’ scarico già da stamattina dopo le tante partite giocate nelle ultime settimane e ho avuto anche un piccolo problema alla spalla. Soprattutto nel secondo set, al servizio, avvertivo che qualcosa non andava”.

Il 18enne ha battuto Wawrinka e Nishikori: “Non posso che essere contento del mio torneo. Sono fiero di me. Se mi avessero detto una settimana fa che sarei arrivato al terzo turno a Roma non ci avrei mai creduto… E’ stata davvero una grande esperienza e sono certo che già dalle prossime settimane giocherò con più fiducia nelle mie potenzialità e nel mio tennis. Da Roma mi porto via anche tante emozioni, quelle che mi hanno tenuto sveglio di notte… Troppo grandi per riuscire a dormire!”, ha scritto sui social.

