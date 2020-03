Il Borussia Dortmund torna al lavoro, la gioia di Emre Can

Nonostante i campionati europei siano ancora fermi per l'emergenza Coronavirus, una squadra si prepara a riprendere gli allenamenti. Si tratta del Borussia Dortmund, che si rimetterà al lavoro a partire da lunedì 30 marzo. E a commentare la decisione del club giallonero ci ha pensato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Emre Can.

"Abbiamo voglia di riprendere, è importante farlo – ha spiegato l'ex centrocampista della Juventus all'emittente tedesca 'Sport1' -. Da due settimane lavoriamo solo con i pesi, facendo ginnastica e un po' di ciclismo indoor. Vorremmo però riuscire a tornare in condizione già tra qualche giorno, ma sappiamo che servirà un po' di pazienza".

Il club della Ruhr ha deciso che i giocatori si alleneranno con tutti gli accorgimenti del caso, lavorando in piccoli gruppi ed evitando assembramenti. "Anche in questo modo ci farà bene – ha aggiunto Emre Can -, vogliamo dare il massimo perché possiamo ancora vincere il campionato, anche se contro Bayern e Lipsia non sarà facile".

SPORTAL.IT | 29-03-2020 20:21