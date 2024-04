Borussia Dortmund-Atletico Madrid, moviola: I 10 falli spagnoli e il record della ripresa

La prova dell’arbitro Vincic al Signal Iduna Park nel ritorno dei quarti analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ha ammonito tre giocatori

Internazionale da 14 anni, nei quali ha diretto partite di Champions League, Europa League, qualificazioni ai Mondiali agli Europei e la gara inaugurale di Qatar 2022 Argentina-Arabia, l’arbitro Vincic, scelto dall’Uefa per Borussia-Atletico Madrid, non evoca ricordi felici nei laziali perché diresse il 3-0 del Bayern sui biancocelesti agli ottavi, non senza qualche svista, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Vinčić con Borussia e Atletico

Il fischietto sloveno, pur avendo diretto diverse volte squadre tedesche in Europa, non ha precedenti col Dortmund mentre aveva già arbitrato l’Atletico nel 2023, nell’1-1 all’Olimpico contro la Lazio.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič con Jug IV uomo, Kajtazovic al Var e Obrenovič all’AVar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Azpilicueta (A), Ryerson (B), Hermoso (A)

Borussia-Atletico, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Raro, soprattutto in Italia, trovare una gara come questa, senza polemiche e con pochi grattacapi per l’arbitro. Già il numero totale dei falli, ovvero 17, 7 per i tedeschi, 10 ad opera degli spagnoli, la dice lunga. Regolari i sei gol, giuste le tre ammonizioni che sono arrivate tutte nel primo tempo. A legittimare la correttezza in campo basti pensare che nel pirotecnico secondo tempo di Borussia-Atletico non ci sono stati cartellini gialli.