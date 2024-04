Pagelle Borrussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2: eroe Sabtizer, Brandt illumina, delude Griezmann

Il Borussia Dortmund rimonta e conquista la semifinale di Champions League a undici anni di distanza dall'ultima volta: i migliori e i peggiori della sfida

Il Borussia Dormtund supera 4-2 l’Atletico Madrid, rimonta il 2-1 dell’andata e stacca il pass per la semifinale di Champions League dopo undici anni dall’ultima volta. Al Signal Iduna Park va in scena un film pieno di colpi di scena e senza un attimo di sosta. Brandt (migliore in campo) apre il match, raddoppia Maatsen, poi rimontano gli spagnoli con l’autogol di Hummels e Correa. Ma sul più bello i colchoneros escono dal match e subiscono le reti di Fullkrug e Sabitzer nel giro di tre minuti e salutano il sogno di vincere il titolo.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, il racconto del match

Dopo appena tre minuti il Borussia Dortmund spreca una grande chance in contropiede: Adeyemi pesca Sabitzer che da solo davanti il portiere non calcia di prima e si fa intercettare il tiro da Azpilicueta. Passano pochi secondi e la scena si ripete sul versante opposto: Morata lanciato a tu per tu con Kobel non trova la porta con un pallonetto impreciso. I tedeschi fanno la partita e al 17′ si rendono di nuovo pericolosi con Adeyemi, che calcia bene al volo, ma il destro è troppo centrale.

I gialloneri sbloccano il match al 34′: Hummels con un esterno delizioso inventa per Brandt che è bravo a trovare lo spazio per il tiro e beffare Oblak (colpevole). Gli spagnoli non riescono ad entrare in partita e al 39′ subiscono il raddoppio di Matsen, che dalla sinistra fa partire un diagonale imprendibile. Pronti via con la ripresa e subito Schlotterbeck compie un miracolo, disinnescando un’occasione di Correa. Dagli sviluppi del corner l’Atletico Madrid accorcia le distanze grazie all’autogol sfortunato di Hummels.

I colchoneros cambiano pelle, ma cestinano una grande occasione con Correa, che imbeccato da Koke calcia fuori. Al 65′ però l’argentino si fa perdonare e realizza il gol del 2-2 dopo un batti e ribatti in area. Sul più bello però il Borussia si addormenta: Gimenez perde Brandt che crossa bene per Fullkrug, che trasforma in oro il traversone con un bel colpo di testa che riporta i tedeschi avanti. Qualche giro d’orologio più tardi è notte fonda per l’Atletico che subisce il poker di Sabitzer. A dieci dalla fine Fullkrug ha sui piedi la palla del ko, ma a due passi da Oblak lo colpisce. I gialloneri gestiscono bene il finale e volano in semifinale.

Le pagelle del Borussia Dortmund

Kobel 6: Intimorisce gli avversari con lo sguardo e disinnesca due pericoli, prima su Morata poi su Correa. La curiosità? Senza parare, ma solo con un ottimo posizionamento.

Intimorisce gli avversari con lo sguardo e disinnesca due pericoli, prima su Morata poi su Correa. La curiosità? Senza parare, ma solo con un ottimo posizionamento. Ryerson: Non è bello da vedere, ma è utile e disponibile a coprire le praterie lasciate dagli attaccanti.

Non è bello da vedere, ma è utile e disponibile a coprire le praterie lasciate dagli attaccanti. Hummels 6.5: Prima si trasforma in Pirlo e con un esterno meraviglioso regala a Brandt la palla del vantaggio, poi sbaglia porta e fa autogol.

Prima si trasforma in Pirlo e con un esterno meraviglioso regala a Brandt la palla del vantaggio, poi sbaglia porta e fa autogol. Schlotterbeck: 6: Salva il Borussia in più occasioni, cala col passare dei minuti.

Salva il Borussia in più occasioni, cala col passare dei minuti. Maatsen 6.5: Corre, copre, crossa e segna pure: tutto in novanta minuti, forse i più belli della sua vita.

Corre, copre, crossa e segna pure: tutto in novanta minuti, forse i più belli della sua vita. Sabitzer 6.5: Si trasforma nell’eroe della serata dopo una pessima partita. Ma alla fine dei novanta minuti conta solo una cosa, il passaggio del turno.

Si trasforma nell’eroe della serata dopo una pessima partita. Ma alla fine dei novanta minuti conta solo una cosa, il passaggio del turno. Emre Can 6.5: Non si prende i riflettori, ma i complimenti di Terzic. E’ una diga in mezza al campo e fa sempre le scelte giuste.

Non si prende i riflettori, ma i complimenti di Terzic. E’ una diga in mezza al campo e fa sempre le scelte giuste. Adeyemi 6.5: Come una zanzara in estate dà fastidio alla difesa dell’Atletico, che non riesce quasi mai a prenderlo.

Come una zanzara in estate dà fastidio alla difesa dell’Atletico, che non riesce quasi mai a prenderlo. Brandt 7.5: Pennella calcio come un’artista su una tela. Oltre il gol c’è di più e la semifinale porta la sua firma. E vale molto.

Pennella calcio come un’artista su una tela. Oltre il gol c’è di più e la semifinale porta la sua firma. E vale molto. Sancho 5,5: Sembra un interruttore usurato di una vecchia cantina: si accende,

Sembra un interruttore usurato di una vecchia cantina: si accende, Füllkrug 7: Per lunghi minuti si isola dal match e naviga per il campo come un invasore, lungo il suo percorso però vola e prende di testa la palla più importante del match.

Per lunghi minuti si isola dal match e naviga per il campo come un invasore, lungo il suo percorso però vola e prende di testa la palla più importante del match. Bynoe-Gittens 6: Ridà ritmo ad una gara che sembrava ormai spenta.

Ridà ritmo ad una gara che sembrava ormai spenta. Ozcan SV

Le pagelle dell’Atletico Madrid

Oblak 5.5: Getta il mantello e gioca da umano. Poco preciso sul tiro di Brandt e meno sicuro del solito. Nella ripresa si rifà con alcuni bei interventi.

Getta il mantello e gioca da umano. Poco preciso sul tiro di Brandt e meno sicuro del solito. Nella ripresa si rifà con alcuni bei interventi. Witsel 5.5: Gli esprimenti sono fatti anche per fallire e dopo una serie di prestazioni ottime da “fuori ruolo”, questa volta fa cilecca.

Gli esprimenti sono fatti anche per fallire e dopo una serie di prestazioni ottime da “fuori ruolo”, questa volta fa cilecca. Gimenez 5.5: Non riesce a leggere il peso della sfida e fa crollare il muro difensivo dei colchoneros.

Non riesce a leggere il peso della sfida e fa crollare il muro difensivo dei colchoneros. Hermoso 5.5: Adeyemi gli scarica subito le batterie e non ha nessuna powerbank a portata di mano. Si esaurisce, in tutti i sensi.

Adeyemi gli scarica subito le batterie e non ha nessuna powerbank a portata di mano. Si esaurisce, in tutti i sensi. Molina 5.5: Si dimentica di spingere e si limita a difendere. In Champions League non basta.

Si dimentica di spingere e si limita a difendere. In Champions League non basta. Llorente 5: Perde la bussola e si orienta male in campo, non trova la posizione e finisce per perdersi nel caos .

Perde la bussola e si orienta male in campo, non trova la posizione e finisce per perdersi nel caos . Koke 6.5: Mette tanta grinta in campo e lotta come un leone in un recinto di cerbiatti.

Mette tanta grinta in campo e lotta come un leone in un recinto di cerbiatti. De Paul 6.5: La sua partita è un caleidoscopio di colori: a tratti opaca e a tratti luminosa. Ma quando si accende dipinge bene.

La sua partita è un caleidoscopio di colori: a tratti opaca e a tratti luminosa. Ma quando si accende dipinge bene. Azpilicueta 5: Avete notato un’assenza pesante? Sì, quella di Lino. Non riesce a replicare le sue giocate e non compensa con l’esperienza.

Avete notato un’assenza pesante? Sì, quella di Lino. Non riesce a replicare le sue giocate e non compensa con l’esperienza. Griezmann 5: La sua classe e il suo talento si prendono un giorno di vacanza nella serata più importante. Scompare tra le linee.

La sua classe e il suo talento si prendono un giorno di vacanza nella serata più importante. Scompare tra le linee. Morata 5: Nella terra dei giganti gioca da comune mortale. Di fronte a Kobel va sotto pressione e perde il duello.

Nella terra dei giganti gioca da comune mortale. Di fronte a Kobel va sotto pressione e perde il duello. Correa 6.5: Simeone lo manda in campo nella ripresa e risponde subito con tante giocate e con il gol.

Simeone lo manda in campo nella ripresa e risponde subito con tante giocate e con il gol. Barrios 5.5: Non riesce a incidere e si appiattisce insieme ai compagni.

Non riesce a incidere e si appiattisce insieme ai compagni. Riquelme 6: Salta spesso l’uomo sulla fascia, è vivo e vivace, ma non riesce a trascinare anche i suoi compagni nell’ultima parte di gara.

Salta spesso l’uomo sulla fascia, è vivo e vivace, ma non riesce a trascinare anche i suoi compagni nell’ultima parte di gara. Saul SV

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2, il tabellino

Reti: Brandt 34′, Matsen 39′, autogol Hummels 49′, Correa 65′, Fullkrug 71′, Sabitzer 74′

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Adeyemi (Bynoe-Gittens 66′), Brandt (Reus 90′), Sancho (Ozcan 86′); Füllkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Wolf, Sule, Nmecha, Watjen, Duranville, Moukoko. All. Terzic.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina (Barrios 46′), Llorente, Koke, De Paul (Saul), Azpilicueta (Riquelme 46′); Griezmann, Morata (Correa 46′). A disposizione: Moldovan, Gomis, Pulista, Savic, Reinildo, Vermeeren, Nino. All. Simeone.

Arbitro: Slavko Vincic

Ammonizioni: Azpilicueta, Ryerson, Hermoso