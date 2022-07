Il Cagliari saluta Joao Pedro: va al Fenerbahçe

21-07-2022 22:19

A otto anni dal suo arrivo in Sardegna è ora terminata l’avventura di Joao Pedro al Cagliari. L’attaccante è infatti passato a titolo definitivo ai turchi del Fenerbahçe. I rossoblù hanno salutato così il giocatore con una nota ufficiale: “Otto stagioni insieme: il Club rende omaggio a un attaccante che con le sue reti, ben 86, è entrato a far parte della storia del Cagliari”.

“Tra i marcatori più prolifici di tutti i tempi, è stato l’unico rossoblù – dopo il mito Gigi Riva – ad aver raggiunto la doppia cifra in Serie A per tre campionati consecutivi. Arrivato in Sardegna a 22 anni, è diventato qui uomo e calciatore, consacrandosi tra i top player del campionato italiano e disputando 270 partite in rossoblù. Auguri per il tuo futuro, Joao”.

