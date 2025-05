Il capitano del Torino Duvan Zapata legge i nomi delle vittime di Superga

La cerimonia in occasione del 76esimo anniversario

A 76 anni dalla tragedia del Grande Torino a Superga, il popolo granata è sceso in piazza e ha sfilato per le vie del centro. Migliaia in marcia da piazza Solferino, davanti al bar Norman dove il club granata è nato nel dicembre 1906, fino ai piedi del colle, in piazza Modena. Una manifestazione che rappresenta l’orgoglio della gente del Toro in una giornata speciale come questa e dedicata al ricordo degli Invincibili. Don Riccardo Robella ha officiato messa in loro ricordo. E proprio alle 17:03, l’ora dello schianto dell’aereo con i granata al rientro dal Portogallo il 3 maggio 1949, è cominciato a piovere. E’ toccato a capitan Duvan Zapata, molto emozionato, leggere i nomi di Valentino Mazzola e compagni in un silenzio surreale. La squadra granata ha successivamente lasciato Superga sul bus granata, mentre piano piano i tifosi hanno ripreso la discesa per rientrare a casa. Immagini di Tino Romano