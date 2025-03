Il Cerignola apre le porte all'Avellino, il Padova allontana il Vicenza, crollo SPAL: top e flop di Serie C

Il gol di Vitale manda in paradiso il Crotone di Longo e regala una chance promozione ai Lupi di Biancolino. Buonaiuto è l'uomo del destino biancoscudato nel girone A.

Non sono certo mancate le sorprese nel weekend dedicato alla 32esima giornata del campionato di Serie C, andata in archivio con i posticipi del lunedì. Avellino e Benevento, costrette a un turno di riposo forzato, hanno assistito alla pesante caduta dell’Audace Cerignola, ko allo “Scida” di Crotone contro la squadra di Emilio Longo, trascinata da Mattia Vitale. Bene la Casertana, che mette nei guai il Messina, mentre nel girone B la Ternana tiene il passo della Virtus Entella, liquidando senza problemi la pratica SPAL. Sprint promozione del Padova di Andreoletti nel raggruppamento settentrionale, con il Vicenza ora nuovamente a -4. Buonaiuto può essere l’uomo del destino. Entriamo nel dettaglio di top e flop del 32° turno di Lega Pro.

I Top della 32a giornata di Serie C

La Casertana risorge dalle ceneri e vede la salvezza

Da un primo tempo che lasciava presagire il solito copione a una ripresa a senso unico. Casertana-Sorrento è a tutti gli effetti un nuovo punto di partenza per la squadra di Manuel Iori, tornato sulla panchina dei Falchetti dopo l’esonero di Pavanel. Poker che consegna tre punti di platino ai campani, che oggi sarebbero salvi, potendo contare su nove punti di vantaggio su un Messina che vive un’importante crisi societaria. La strada è ancora lunga, ma la partita in più da giocare, rispetto ai peloritani, consegna alla Casertana un bonus non da poco. Il segnale è arrivato, i rossoblù sono fuori dalle sabbie mobili.

Un gol Vitale per il Crotone (e l’Avellino)

Corre, si inserisce, si danna l’anima, segna. Tutto questo è Mattia Vitale, ragazzo che si sta confermando ad alti livelli in Lega Pro con la maglia del Crotone, valorizzando i consigli e i dettami tattici di Emilio Longo. Pur partendo da sinistra, svaria su tutto il fronte offensivo pitagorico, non dando particolari punti di riferimento alla difesa avversaria. Anche a quella della capolista. Il Cerignola, all’alba dell’intervallo, viene punito proprio dal talento che vanta origini irpine, che regala una gioia al pubblico dello “Scida” e, senza troppi giri di parole, anche al “suo” Avellino. Lui che ha il Lupo tatuato sul braccio e forse questa partita la sentiva più di ogni altro. Un gol pesante il suo, “vitale” per il presente e il futuro del Crotone, ma non solo.

Gorgone, la Lucchese non molla e lo deve anche al suo condottiero

Orgoglio Lucchese. Nonostante una situazione paradossale, ai limiti del grottesco, la squadra rossonera non ha intenzione di mollare. È scattato qualcosa all’interno dello spogliatoio toscano, anche grazie alla dignità e alla spirito di mister Gorgone, che aveva persino manifestato la volontà di tagliarsi lo stipendio pur di aiutare il club ad andare avanti e rispettare le scadenze. Si avvicina quella di aprile e non si intravede una luce in fondo al tunnel. I risultati, intanto, stanno dicendo altro, premiando l’applicazione e l’impegno dei calciatori, bravi a ricompattarsi nelle difficoltà. Anche, e soprattutto, grazie a un Gorgone troppe volte (ingenerosamente) messo in discussione.

I Flop della 32a giornata di Serie C

Cerignola e Vicenza, la testa fa la differenza (anche in negativo)

Audace Cerignola e Vicenza rappresentano senza dubbio i due flop del weekend di Serie C. Non tanto per i rispettivi risultati, una sanguinosa sconfitta e un beffardo pareggio, quanto per il momento in cui sono capitati. I pugliesi, dopo essere stati in testa al girone C per più di un mese e mezzo, non sono più artefici del loro destino, considerando che osserveranno un turno di riposo nel prossimo fine settimana e lasceranno all’Avellino la possibilità di effettuare il sorpasso contro il Potenza, anche solo con un pari (complice la differenza reti). Il ko di Crotone rischia di lasciare strascichi non indifferenti, su cui rimuginare nei giorni che verranno.

Sponda Lane, invece, i ragazzi di Vecchi stavano per mettere la freccia, quando lo scenario si è completamente ribaltato: dal successo biancorosso alla rete di Sena (Lecco) al 74’, passando per l’iniziale vantaggio della Pergolettese all’Euganeo, fino ad arrivare alla clamorosa doppietta di Buonaiuto nella ripresa, con gol vittoria al minuto 94. Biancoscudati di nuovo a +4 e Serie B sempre più vicina per gli uomini di Andreoletti. Vicenza, rincorrere stanca.

Blondett, la difesa del Sorrento crolla a Caserta

Il suo fallo di mano in area di rigore si rivela indolore, grazie all’errore di Vano dal dischetto, ma la difesa di Ferraro “balla” in maniera evidente e Blondett non fa nulla per tenere in piedi i suoi. Prestazione non all’altezza delle aspettative dell’esperto centrale ex Potenza, da cui ci si attende sempre qualcosa in più per curriculum e capacità. Il secondo tempo horror è la fotografia del momento del Sorrento, che incassa a Caserta la terza sconfitta consecutiva e forse paga l’assenza di motivazioni in questa fase del campionato.

Baldini, Spal(lata) al contrario

Si può accettare di essere inferiori a un avversario che lotta per obiettivi diametralmente opposti, ma ci sono momenti in cui devi giocartela con tutti se vuoi raggiungere un traguardo come la salvezza. La Ternana asfalta la SPAL al “Mazza” e lo fa con una prestazione di assoluto spessore, che non lascia spazio a repliche. Evidentemente, con un occhio al calendario, anche i ferraresi hanno iniziato a fare qualche calcolo, con la consapevolezza di potersi confrontare con le competitors e con formazioni appartenenti a una fascia medio-bassa. Francesco Baldini, dall’alto della sua esperienza, ha l’obbligo di ambire a un livello più alto, senza accontentarsi. La gara, appare evidente, non è stata preparata come molti si attendevano.