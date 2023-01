Il Chelsea non si ferma: sondaggio per Kessie

20-01-2023 20:53

Il Chelsea non si ferma più sul mercato, e punta a rinforzare la propria squadra inserendo nella rosa anche un ulteriore centrocampista. Il nome che circola dalle parti di Stamford Bridge è quello di Franck Kessie, ex Milan e al momento corpo estraneo al Barcellona.

Considerando che per Enzo Fernandez tutto sembra essersi arenato e il Brighton tiene duro per Moises Caicedo per il quale chiede 65 milioni di sterline, il Telegraph parla di Kessie come possibile rinforzo già in questa sessione di calciomercato. Kessie era seguito da vicino anche dall’Inter, ma sembra ormai certa, in ogni caso, la sua uscita dal Camp Nou.