Rugani: "Ho scelto il Cagliari per tornare alla Juve? Sbagliato"

Esattamente un anno fa, Daniele Rugani diventava il primo calciatore di Serie A a risultare positivo al Covid-19, dopo un surreale Juventus-Inter giocato in un Allianz Stadium privo di tifosi.

A dodici mesi di distanza da quella brutta notizia, il difensore in prestito attualmente al Cagliari ha voluto ricordare quei momenti concitati nell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Ero a Torino. Dopo la partita con l’Inter, ho sentito una febbrettina. Ho lasciato Michela e le ho detto vado all’hotel della Juve. La mattina dopo avevo 37,5, sono arrivato massimo a 38. Era ed è sempre stato tutto sotto controllo, ma sono risultato positivo. Non ho mai avuto problemi respiratori. Il problema era un altro, semmai”.

Il problema maggiore riguardava la dolce attesa della compagna Michela Persico, anche lei contagiata successivamente.

“Il peggio è stato quello. Aspettava Tommaso. Ma proprio lui, il sogno di averlo, l’attesa, è stata la nostra forza. Quella gioia ha preso il sopravvento su tutto. E ci ha aiutati a non pensare a tutto”.

Il presente in Sardegna per Rugani, dopo l’amara esperienza francese al Rennes, è felice: già un goal all’attivo e la promessa di provare a rimanere oltre il 30 giugno, nonostante il prestito scada al termine della stagione in corso.

“Chi pensa che io sia venuto a Cagliari per quattro mesi per poi tornare alla Juve si sbaglia. Io avevo bisogno di fiducia e qui l’ho trovata. Volevo sentirmi vivo e vorrei che a giugno qualcuno mi dicesse ‘menomale che ti abbiamo preso noi’. Io non so cosa sarà del mio futuro, ma se a Cagliari saranno contenti di me, posso sedermi a parlare prima con loro. Con piacere”.

OMNISPORT | 12-03-2021 13:15