La rabbia dei tifosi per il prezzo di Ronaldo: "Juve impazzita”

Ronaldo sì, Ronaldo no. Dopo l’eliminazione negli ottavi di Champions League a opera del Porto il fuoriclasse lusitano resta il principale argomento di discussione in casa Juventus.

I dubbi e la valutazione di Ronaldo

La deludente prestazione di CR7 ha fatto sorgere parecchi dubbi tra i tifosi bianconeri circa l’opportunità di mantenere in squadra un giocatore che guadagna cifre spropositate (30 milioni l’anno), che ha già compiuto 36 anni e che condiziona inevitabilmente dal punto di vista tecnico ed economico il futuro della Juve.

Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus: che fare, dunque? Trattenerlo fino a scadenza, rinnovare il suo vincolo con i bianconeri o provare a cederlo per limitare i danni sul piano finanziario?

A tal proposito fa discutere un articolo pubblicato oggi dal Corriere dello Sport secondo cui, dopo gli 88 milioni spesi per il cartellino del portoghese nell’estate 2018, la Juventus potrebbe accontentarsi di cedere CR7 per una cifra pari a 29 milioni di euro al fine di non incassare una minusvalenza.

Juventini arrabbiati

Una tesi, questa, che ha quasi scandalizzato i tifosi bianconeri: se Ronaldo dovesse essere ceduto, la Juventus dovrebbe chiedere una cifra molto più alta. “Ma non diciamo stupidaggini – lo sfogo di Salvatore su Facebook – . SE Cristiano verrà ceduto non sarà per una cifra al di sotto dei 60 milioni. L’affare con il Psg comporterebbe lo scambio con Icardi”.

“Significherebbe quasi regalare il giocatore più forte della storia, una follia”, aggiunge Domenico. “Si può comprare su Wish?”, ironizza Dario. “29 milioni? Ma sono impazziti alla Juventus”, si domanda Simone.

Ma c’è anche chi ritiene che Ronaldo debba essere trattenuto a ogni costo, come Daniele: “Ronaldo è un problema solo ed esclusivamente per il bilancio della società ma a livello sportivo non si discute. Chi lo critica deve cambiare sport, può darsi all’ippica”. “Siamo ridicoli… Criticare e voler cedere il capocannoniere! Ci meritiamo di fare schifo”, la chiosa di Daniele.

SPORTEVAI | 12-03-2021 12:34