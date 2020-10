Il coming out della Morace visto dal web

“Sapete tutto di me, con un pallone tra i piedi. Sono stata Carolina Morace giocatrice, allenatrice. Non ho mai parlato della mia vita fuori dagli schemi. L’ho fatto qui, in questo libro, che uscirà il 13 Ottobre”. Così su twitter Carolina Morace aveva presentato il libro in uscita tra due giorni ma al Corriere della Sera l’ex calciatrice della nazionale azzurra ed ex allenatrice del Milan Primavera ha voluto dare l’anticipazione più ghiotta, facendo coming out sulla sua sessualità e rivelando di aver sposato (“due volte”) l’australiana Nicola Jane Williams.

Morace combatte i pregiudizi nel calcio

Dice la Morace: «L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi. Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più».

La famiglia ha accettato la situazione

Non è stato difficile dirlo al padre: «Gli dissi: “Papà, mi sposo”. E lui: “Bene!” “Sì, ma non con un uomo”. “Va bene! Basta che tu sia felice”. Se lui avesse pensato — come molti facevano allora e fanno oggi — che il calcio femminile è uno sport per uomini mancati e non ci avesse visto una prospettiva, io non avrei il trofeo della Hall of fame del calcio italiano».

La Morace ha la fama di «sergente di ferro»: «Quando divenni la prima donna ad allenare una squadra professionistica maschile, la Viterbese di Luciano Gaucci, tutti cominciarono a osservarmi e al tempo stesso tutti si aspettavano chissà quale bizzarria da me. Oltre al fatto che si sentivano in dovere, o in diritto, di darmi consigli. Ma devo dire che allora mi trattarono proprio come un collega maschio». Ora vorrebbe un figlio: «Sì, lo desideriamo. Lei ha già una figlia ed è una bravissima madre, mi commuovo nel vederla parlare così intensamente con la sua bambina, il tempo che le dedica e il modo con cui sta seguendo la sua crescita. N».

Le reazioni sul web

Tra i primi commenti c’è quello di Anna Paola Concia: “Bella l’intervista Carolina Morace oggi sul Corriere farà bene alle ragazze e al calcio femminile”. In tanti sono rimasti colpiti: “Lo leggerò sicuramente. Sn stata sempre incuriosita dalla sua personalità” o anche: “Bellissima intervista, donna che stimo da sempre, questo passaggio dell intervista fa capire tante cose”, oppure: “Che possiate avere una vita felice”. Inevitabili anche le voci contrarie: “un figlio….il papà chi è delle due?”.

SPORTEVAI | 11-10-2020 09:31