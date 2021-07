Il commosso saluto di Willis: "Brindisi è casa mia"

L’esperienza a Brindisi di Derek Willis si è conclusa dopo una sola stagione.

L’ala grande statunitense classe ’95 è infatti in predicato di approdare alla Joventut Badalona, ma prima di lasciare l’Italia l’ex Ulm ha voluto rivolgere un emozionante saluto ai tifosi biancazzurri e alla città pugliese, al termine di una stagione che lo ha visto tra i protagonisti.

Queste le sue parole, riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Io e la mia famiglia non potevamo immaginare come Brindisi ci avrebbe accolto. Abbiamo trovato un’altra famiglia, un posto che chiameremo per sempre la nostra casa e una città che ci ha accolto come non ci era mai capitato prima. Mi sento più a casa qui che nel Kentucky”.

“Tanti di voi – la conclusione – ci hanno chiesto di non dimenticarvi, ma siamo noi a sperare che voi non vi dimentichiate mai di noi”.

OMNISPORT | 10-07-2021 11:31