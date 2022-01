Il Corinthians annuncia Ederson alla Salernitana

28-01-2022 15:57

Il Corinthians ha annunciato di aver ceduto il 22enne centrocampista Ederson alla Salernitana per una cifra che non è stata resa nota. Il club paulista era comunque proprietario solo del 70% del cartellino, il resto era in mano alla famiglia del calciatore e a investitori privati. Nella scorsa stagione calcistica Ederson, che nelle prossime ore partirà per l’Italia e che non è da confondere con l’ex Lazio ormai ritirato e col portiere del Manchester City, aveva giocato in prestito nel Fortaleza.

