Il Coronavirus spaventa le Olimpiadi: Tokyo 2020 a rischio

L'epidemia di Coronavirus che si sta diffondendo in Asia mette in dubbio anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. Diversi i fattori che giusticano una certa ansia: il Giappone è attualmente il quarto Paese al mondo con più contagi. Inoltre in questi mesi tanti tornei rischiano di non svolgersi, mandando così nel caos il sistema di qualificazione in vista dei giochi. Infine molti atleti stanno mettendo in dubbio in queste ore la loro presenza, se l'epidemia non dovesse essere debellata o quanto meno contenuta in estate.

"I preparativi per Tokyo 2020 continuano come previsto e non vediamo l'ora di definire la prossima revisione del progetto olimpico a febbraio – così il Cio in una nota cerca di tranquillizzare -. E' prassi normale che il Cio collabori con tutte le principali agenzie delle Nazioni Unite, quando necessario, in vista dei Giochi e questo include naturalmente l'OMS. Siamo fiduciosi. che le autorità competenti, in particolare in Giappone e Cina e l' Organizzazione Mondiale della Sanità, prenderanno tutte le misure necessarie per affrontare la situazione".

Il presidente del Comitato organizzatore di Tokyo2020, Yoshiro Mori, respinge con forza le voci sulla cancellazione o sul rinvio delle Olimpiadi estive: "E' da irresponsabili parlare del possibile annullamento dei Giochi".

Il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, parla di "misure rigorose per tutelare la salute di tutti", mentre il responsabile del villaggio olimpico, Saburo Kawabuchi, è ottimista e punta anche sulla "stagione delle piogge, potrebbe aiutare a sconfiggere il virus".

SPORTAL.IT | 13-02-2020 11:03