Il CT danese convinto di potersi qualificare alla fase ad eliminazione diretta.

29-11-2022 16:46

Il tecnico della Danimarca Hjulmand ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Australia valida per la terza giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar.

Con solamente un punto in classifica, la Danimarca è dietro l’Australia a quota 3: con un successo ci sarebbe il sorpasso, tuttavia la qualificazione dipenderebbe in ogni caso dal risultato della Tunisia (a sua volta impegnata con la Francia).

Queste le parole del CT danese:

“O nostri giocatori sono abituati a questo tipo di situazioni: sanno come prepararsi per partite importanti, sia per i loro club che per la Nazionale. Ci siamo allenati bene e siamo pronti“.