Il cuore del Cagliari esalta Maran

Una vittoria da uomini veri, così come lo era stata la rimonta contro la Roma da 0-2 nei minuti finali. Il Cagliari in casa si trasforma, ma contro il Parma la gioia è stata totale grazie alla rimonta firmata Pavoletti che ha regalato una vittoria fondamentale dopo cinque turni di digiuno.

Rolando Maran, intervistato nel post-gara da 'Sky Sport', sospira di sollievo ed esalta il carattere della squadra: "Nel momento in cui tutto sembrava diventato più difficile, col gol loro al primo tiro e l'infortunio, siamo rimasti lucidi e siamo andati a prenderci questa vittoria, meritata perché ci abbiamo provato dall'inizio alla fine contro una squadra che fuori casa è difficile da affrontare. I ragazzi hanno tirato fuori una prova di grande quando non era semplice esser così lucidi. Abbiamo avuto la forza di reagire e ci siamo presi questa vittoria meritata. Ci tenevo tanto e sono felice per loro, era un momento molto difficile. Oggi abbiamo messo il primo mattoncino".

Decisive anche le scelte di formazione, con due esclusioni eccellenti: "Srna e Bradaric ci sono stati utili, sono giocatori molto seri, lavorano in maniera encomiabile. Sono solo momenti in cui un allenatore fa scelte diverse ma ci serviranno molto da qui alla fine".

SPORTAL.IT | 16-02-2019 21:10