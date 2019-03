Il curioso caso di Atalanta-Sassuolo: neroverdi in trasferta... a casa loro

"A seguito degli imminenti lavori di riqualificazione che interesseranno lo stadio di Bergamo, Atalanta B.C. comunica che le ultime due partite casalinghe del campionato di Serie A TIM 2018-2019, Atalanta-Genoa in calendario il 12 maggio 2019 con inizio alle 15 e Atalanta-Sassuolo in calendario il 26 maggio 2019 con inizio alle 15 (per entrambe le gare data e orario sono da confermare), si giocheranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nei prossimi giorni, con successivo comunicato, verrà resa nota la data di inizio lavori allo stadio di Bergamo e altri dettagli relativi alla riqualificazione".

Lo fa sapere l'Atalanta tramite un comunicato, preannunciando ciò che era noto già da diversi mesi: che il restyling del vecchio Comunale (che al termine dei lavori dovrebbe anche perdere il nome di Atleti Azzurri d'Italia) inizierà a stagione ancora in corso. Precisamente a inizio maggio, con la squadra di Gian Piero Gasperini che disputerà le ultime due sfide interne di serie A in un campo a lei decisamente noto: quel Mapei Stadium che ne ha accompagnato la cavalcata in Europa League del 2017-2018, fino alla bruciante eliminazione arrivata per mano del Borussia Dortmund.

C'è però un dettaglio che non può che saltare all'occhio: tra le partite disputate a Reggio Emilia figura anche quella con il Sassuolo. E la situazione è sicuramente interessante, dato che la squadra neroverde giocherà in "trasferta" un match organizzato non solo nel proprio stadio, ma addirittura quello di proprietà del club. Un Sassuolo "in trasferta a casa propria", contro un'Atalanta "in casa, ma in trasferta", insomma.

Un piccolo pasticcio, che però potrebbe anche non nuocere così tanto alla Dea: il 29 dicembre scorso Sassuolo-Atalanta era infatti finita 2-6. Quando il Sassuolo era veramente in casa e l'Atalanta veramente in trasferta. E prima che i concetti di "casa" e "trasferta" iniziassero a confondersi pericolosamente.

"Gli abbonati 2018-2019 in Curva Pisani (Curva Nord Stadio Atalanta – Bergamo) con abbonamento caricato su Dea Card – ha intanto fatto sapere la società nerazzurra – potranno scegliere un posto al Mapei Stadium all'interno del settore denominato Curva Atalanta o in qualsiasi altro settore (in base alla disponibilità e fino ad esaurimento dei posti) caricando il titolo d'accesso in modalità digitale, ovvero sulla Dea Card. Gli abbonati 2018-2019 di tutti gli altri settori dello stadio di Bergamo con abbonamento caricato su Dea Card potranno scegliere un posto in tutti i settori del Mapei Stadium (in base alla disponibilità e fino ad esaurimento dei posti), fatta eccezione per il settore denominato Curva Atalanta, caricando il titolo d'accesso in modalità digitale, ovvero sulla Dea Card. Gli abbonati che non avranno preventivamente caricato sulla Dea Card i titoli d'accesso per le due gare, Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo, non potranno accedere all'impianto nemmeno presentando l'abbonamento in loro possesso. I tagliandi digitali caricati correttamente sulla Dea Card saranno infatti gli unici documenti riconosciuti agli ingressi".

Una casa, insomma, dove nemmeno è così facile entrare…

SPORTAL.IT | 30-03-2019 13:15