Il derby del Merseyside è dell'Everton: Ancelotti batte Klopp 2-0

Festa grande in casa Everton, dopo aver sbancato Anfield ed aver vinto il sentitissimo Derby contro il Liverpool. La partita è finita due a zero, grazie alle reti di Richarlison e Sigurdsson, che ha chiuso i conti con un rigore nella ripresa.

Caduta libera per il Liverpool, che si fa agganciare al sesto posto in classifica proprio dall’Everton, ma con la squadra di Ancelotti che ha anche una partita in meno.

Record negativi su record negativi per il Liverpool: i Reds hanno perso quattro partite casalinghe consecutive di campionato per la prima volta dal dicembre 1923, ma è anche la prima squadra campione in carica della massima serie a perdere quattro partite casalinghe consecutive di campionato dal 1928-29.

Gode invece l’Everton di Carlo Ancelotti, che non vinceva il Derby ad Anfield addirittura dal settembre 1999: una serie di 20 partite senza vittorie.

Si complicano ancora di più i piani di Jurgen Klopp, che è stato costretto ancora a schierare una formazione rimaneggiata, con Henderson al centro della difesa in coppia con Kabak.

OMNISPORT | 20-02-2021 21:08