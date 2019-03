Il diabolico scherzo de Le Iene mette a dura prova Bargiggia

Considerata l’accesa reazione della vittima, lo scherzo escogitato da Le Ieneè riuscitissimo. protagonista di questa trovata degli autori del programma, in onda su Italia 1, è il giornalista di SportMediaset Paolo Bargiggia, complice la figlia Giulia.

Qualche mese fa Giulia, studentessa di Giurisprudenza, con le chiavi di scorta va alle due di notte sotto casa del padre e gli prende l’auto per compiere una serie di infrazioni ripresa da alcuni amici.

La ragazza viene ripresa dagli amici in un video dove, con la macchina parcheggiata in una piazza, beve da una bottiglia di vodka (che in realtà abbiamo riempito d’acqua). Si riparte!

Poi sul raccordo autostradale,scatta una foto finta che la immortala mentre sfreccia con la macchina del padre a 200 km/h. Ultima, pesantissima violazione del codice: Giulia parcheggia nel posto destinato ai disabili.

“Ogni mattina da una settimana praticamente andavo a casa tua, con le chiavi della cassetta della posta perché avevo paura…”, confessa al papà. La reazione è prevedibile: Bargiggia è furioso, ma Giulia non si ferma qui. Chiede al papà di assumersi la responsabilità al suo posto di quanto accaduto.”Chiedi a tuo padre che lavora con la macchina per coprirti? Non ti vergogni a chiedermi una cosa del genere?”, sbotta lui.

E quando sembra che non possa andare peggio di così, arriva la telefonata di un finto giornalista nostro complice, che rivolge accuse precise alla vittima: “Pubblicheremo le foto della sua macchina parcheggiata nel posto dei disabili”. Nel frattempo, sotto la sua finestra, i nostri complici stanno rimuovendo la sua macchina. Bargiggia è convinto che stiamo facendo un servizio sulla vicenda e si discolpa accusando la figlia.

VIRGILIO SPORT | 06-03-2019 10:43