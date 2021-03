Il Dortmund blocca Haaland

Le voci sul suo futuro si moltiplicano e molti lo accostano al Real Madrid, ma Erling Haaland potrebbe restare in Germania, al Borussia Dortmund, anche nella prossima stagione. Ne è certo Sebastian Kehl, dirigente dell’area sportiva del Borussia.

“Erling e il BVB sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Per questo diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

