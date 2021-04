Il Dortmund 'perde' Hummels: pullman via senza di lui

Le città di Colonia e Dortmund distano soltanto un centinaio di chilometri l’una dall’altra e i collegamenti con i mezzi non mancano. Di certo Mats Hummels però avrebbe preferito affrontare il tragitto in pullman con i suoi compagni del Borussia, piuttosto che da solo in auto.

La vicenda, raccontata da ‘Sport Bild’, risale allo scorso 20 marzo, quando il Borussia Dortmund ha sfidato il Colonia pareggiando 2-2. Una partita terminata peraltro con la rabbia di Haaland e il malumore di tutti i compagni per due punti buttati via.

Forse proprio questo nervosismo generale nel post partita ha fatto sì che il pullman partisse dal RheinEnergieStadion senza che Hummels fosse a bordo. Nessuno però se n’è reso conto alla partenza.

Così il vice-capitano del Borussia Dortmund ha dovuto affrontare il viaggio da solo in un’auto, che è andata a recuperarlo per riportarlo a casa. Un altro episodio ‘particolare’ in una stagione di Bundesliga non certo fortunata per il BVB, finito a -7 dalla zona Champions League.

OMNISPORT | 08-04-2021 21:22