Il fair play di Scariolo: "Tortona ha meritato, impariamo la lezione"

19-02-2022 23:58

Sergio Scariolo ha commentato con amarezza l’inattesa sconfitta della Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Italia contro Tortona.

Sarà la matricola piemontese ad affrontare in finale l’Olimpia Milano grazie al 94-82 finale, che non esprime al meglio il dominio della squadra di coach Ramondino per larghi tratti del match.

Per i campioni d’Italia continua una stagione con troppi alti e bassi e blackout inattesi: “Complimenti a Tortona. Noi questa sera siamo mancati completamente nel tiro da tre e nell’aggressività – il pensiero di Scariolo – È stata una sconfitta simile a quella subita contro di loro in campionato. Ci spiace per i nostri tifosi, impariamo la lezione e mettiamoci a lavorare”.

OMNISPORT